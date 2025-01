Ucraina, a Kiev sirene ed esplosioni durante la visita di Crosetto

Milano, 16 gen. (askanews) - Allarme aereo ed esplosioni nella capitale ucraina, Kiev, proprio nella giornata in cui il primo ministro britannico Keir Starmer e il ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto, si trovano nella capitale per visite istituzionali. "La difesa aerea è in funzione nella capitale. Rimanete nei rifugi!", ha sottolineato il sindaco Vitali Klitschko.

Le esplosioni sono avvenute nelle vicinanze delle sedi istituzionali dove si trovava Crosetto, ma dal ministero della Difesa assicurano che non c'è alcun allarme. "Gli incontri proseguono regolarmente". Nel pomeriggio è previsto l'incontro di Crosetto con Zelensky.

Nel video realizzato da un reporter della Afp si sentono le sirene e si vede un drone volare a bassa quota, proprio sopra le teste dei giornalisti e dei passanti