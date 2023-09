Tv, Salerno: "rototalk" di Massimo Gramellini completa l'idea di la7

Roma, 21 set. (askanews) - "Sono un paio d'anni, forse anche due anni e mezzo, che con Massimo (Gramellini) ci parlavamo, è stato un corteggiamento lungo. Però l'anno scorso verso gennaio ce lo siamo detti, questo è l'anno in cui possiamo tentare la traversata dei canali. Siamo molto contenti di avere tutto il gruppo di Massimo a La7, perché penso possa completare ciò che è il progetto della rete, che è molto consolidato, informativo, ma anche con dell'intrattenimento culturale, tu l'hai chiamato 'rototalk', il programma di Massimo è un approfondimento serio e leggero al tempo stesso, con un tono che ci piaceva molto": lo ha affermato il direttore di La7 Andrea Salerno, durante la conferenza stampa di presentazione a Roma del nuovo programma di Massimo Gramellini "In altre Parole", al via sabato 23 settembre.

"Così con altre offerte - avete già visto Barbero l'11 settembre, poi arriverà Aldo Cazzullo - si completa l'idea della rete che abbiamo. Una rete che sia caratterizzata da un primato informativo e anche di spiegazione, perché non basta più informare, le informazioni ce le abbiamo tutti sui telefoni, bisogna anche trovarsi e cercare di capire queste informazioni", ha aggiunto.

"Penso che sia il perfetto sabato per la nostra rete, lo abbiamo aspettato e partiamo fiduciosi", ha concluso.