Tutto pronto per La SpoletoNorcia in MTB 2024

Spoleto, 30 ago. (askanews) - "La SpoletoNorcia è diventata ormai un must nel calendario degli appassionati di mountain bike di tutta Italia - sottolinea Ministrini - che vengono per vivere una esperienza unica sul tracciato di questa vecchia linea ferroviaria e per conoscere Spoleto e tutta la Valnerina. Prossimi obiettivi sono quelli di confermare i numeri altissimi in termini di partecipanti guardando poi già al 2026 per il centenario dell'inaugurazione della ferrovia Spoleto-Norcia. E non c'è solo la bici perchè per il secondo anno avremo con 800 e più iscritti un trail running, raddoppiando il target di appassionati sportivi che potranno meglio conoscere questa nostra bellissima ferrovia".

Lo evidenzia ad askanews Luca Ministrini, ideatore de La SpoletoNorcia e presidente dell'omonima associazione, in occasione del via dell'undicesima edizione de La SpoletoNorcia in MTB, il più grande evento cicloturistico d'Italia che quest'anno nel weekend 30 agosto-1° settembre ospiterà oltre 1500 partecipanti che pedaleranno sulla spettacolare Vecchia Ferrovia, da anni per gran parte dei suoi 51 km convertita con successo in tracciato ciclopedonale grazie al lavoro di cittadini, ciclisti e appassionati di un territorio ineguagliabile.

Intorno alla manifestazione cicloturistica di domenica 1° settembre - cinque percorsi aperti a tutti, diversi per difficoltà, incluso un nuovo percorso SN Chrono - è in programma una grande kermesse di tre giorni partita oggi con eventi , degustazioni e iniziative presso il Village de La SpoletoNorcia, nel cuore della città. Previsti venerdì 30 e sabato 31 agosto incontri e talk-show dedicati a cicloturismo, running, sport, alimentazione, salute, sicurezza, sostenibilità, inclusività e workshop per imparare a prendersi cura del proprio fisico e della propria bicicletta, visite guidate (anche domenica) al Museo Archeologico e al Museo della Ferrovia, musica, spettacoli e intrattenimento mentre, per i più piccoli, l'area kid con i ciclogiochi a cura dei maestri FCI-Federazione Ciclistica Italiana e i laboratori acrobatici, che porteranno in piazza anche uno show delle acrobate del gruppo "Contr_arie".

Già a partire dal pomeriggio di venerdì 30 agosto Piazza Garibaldi si è animata con le degustazioni di olio presso lo stand Pietro Coricelli, title sponsor della manifestazione per il terzo anno consecutivo, streetfood, pinsa, birra, il grande mercato contadino di Coldiretti Campagna Amica mentre Aprol Umbria oltre alle degustazioni presenterà le attività della Evoo School.

Alle 17.30 il via con l'inaugurazione ufficiale de La SpoletoNorcia in MTB 2024 alla presenza di autorità e istituzioni mentre alle 18 la presentazione della SN Trail RUN, la corsa podistica di montagna di sabato 31 agosto che, alla sua seconda edizione, è stata inserita tra le gare competitive nel circuito ITRA-International Trail Running Association e si avvia a superare la soglia dei 500 iscritti.

Tra i tanti ospiti previsti nei vari incontri, nomi amati come il campione di bici su strada Gianni Bugno, due spoletini doc come l'ex capitano dell'ItalBasket Roberto Brunamonti e la ginnasta Agnese Duranti, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi, l'ex calciatore e ora allenatore Francesco Colonnese, la maratoneta Franca Fiacconi e nomi celebri in ambito sportivo come Marino Bartoletti, scrittore, autore e conduttore televisivo, eGiancarlo Brocci, ideatore de L'Eroica.

A parlare di sport e alimentazione saranno, tra gli altri, Massimo Sacchetti (Università Roma Foro Italico), Chiara Coricelli (CEO Pietro Coricelli SpA.), Guido D'Ubaldo (giornalista sportivo e presidente OdG Lazio), Marta Cotarella, dell'omonima Fondazione che promuove stili di vita, studi e cure improntate a un'alimentazione sana ed equilibrata, attraverso progetti e iniziative ad alto impatto sociale. A dare, invece, le migliori ricette per gli sportivi saranno lo chef Jacopo Martellini e, con il consueto brio, Peppone Calabrese di Rai Linea Verde.

A far da padrone di casa Luca Ministrini, insieme a Ludovica Casellati, direttrice artistica della manifestazione.

L'auspicio è ovviamente quello di completare nel prossimo futuro l'agibilità di tutto il tracciato.

Tra i partner vecchi e nuovi de La SpoletoNorcia in MTB, Coricelli SpA, Energy Solution Edison, Fondazione Cotarella, POC, Garmin, Coldiretti Campagna Amica, Aprol Umbria. La manifestazione ha il patrocinio della Regione Umbria, dei Comuni di Spoleto, Scheggino, Sant'Anatolia di Narco, Cerreto di Spoleto e Vallo di Nera e il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto e di GAL Valle Umbra e Sibillini, CONI, Federazione Ciclistica Italiana, Federazione Italiana Atletica Leggera. Media partner Radio Subasio.