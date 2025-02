Tutela ambientale, al via campagna ASviS-Pubblicità Progresso

Milano, 21 feb. (askanews) - È stata presentata la campagna di comunicazione "Diritto al Futuro" promossa dall'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) e realizzata da Fondazione Pubblicità Progresso, per far conoscere la riforma approvata nel 2022 che ha introdotto, tra i principi fondamentali della Costituzione, la "tutela di ambiente, biodiversità ed ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni".

"L'inserimento dello sviluppo sostenibile nella Costituzione sembrava un'utopia quando lo proponemmo nel 2016, in occasione della presentazione ufficiale dell'ASviS presso la Camera dei Deputati - afferma il direttore scientifico dell'ASviS, Enrico Giovannini. - Con la storica riforma degli articoli 9 e 41, la tutela dell'ambiente anche nell'interesse delle future generazioni e l'incompatibilità tra attività economica e danni all'ambiente e alla salute, concetti alla base dello sviluppo sostenibile, sono sanciti nella Carta costituzionale. La riforma richiede un profondo cambiamento nei comportamenti privati e nelle politiche pubbliche: la campagna 'Diritto al Futuro' e lo studio 'Il Clima in Costituzione' indicano cosa fare per passare dalla teoria alla pratica".

"Dalla sua nascita Pubblicità Progresso ha posto la tutela dell'ambiente al centro delle proprie campagne di sensibilizzazione sociale - dichiara il Presidente della Fondazione Pubblicità Progresso, Andrea Farinet -. La modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione italiana rappresenta una svolta, dal punto di vista valoriale e culturale, sulla quale è necessario diffondere maggior consapevolezza. La campagna 'Diritto al Futuro' ha l'obiettivo di sviluppare la sensibilità sociale su questi temi e favorire comportamenti coerenti per mettere in pratica questa evoluzione. Stiamo lavorando, anche con l'ASviS, per condividere un manifesto comune con il mondo della comunicazione affinché l'impegno per accelerare la transizione verso lo sviluppo sostenibile si rafforzi, a ogni livello, permettendo all'Italia di affrontare con lungimiranza le crisi climatiche e ambientali e l'aumento delle disuguaglianze, guardando al futuro".

La campagna, realizzata grazie a Mission to Heart, agenzia del Gruppo SG Company, con il supporto e il coordinamento di UNA (Aziende della Comunicazione Unite) sarà diffusa a partire dal 22 febbraio sui canali: Rai, Mediaset, SKY, Warner Bros. Discovery Italia e Tv di Stato di San Marino.