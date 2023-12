Tumori, Rizzardi (Siope): bene ok Aifa a farmaco "salvavita"

Milano, 19 dic. (askanews) - "Oggi sono qui per condividere con tutti voi una buona notizia. La buona notizia è il fatto di avere a disposizione, a partire da pochi giorni fa, un farmaco che è considerato 'salvavita', perchè è un antidoto, un farmaco che consente di opporsi efficacemente agli effetti tossici di un altro farmaco molto importante nella cura di molte patologie tumorali, tra queste le leucemie linfoblastiche dell'età pediatrica e dell'adulto, gli osteosarcomi, i linfomi cerebrali e molti altri, perchè è un farmaco molto efficace ma che può determinare gravi effetti collaterali. Questo farmaco si chiama glucarpidasi ed è un enzima in grado di distruggere selettivamente il farmaco metotrexato, quando somministrato in alte dosi e quando sta disturbando l'organismo del nostro paziente. Questo perchè è importante, perchè purtoppo quando si instaura questo meccanismo patologico di effetto tossico del metotrexato, l'intervento terapeutico deve essere rapido, deve essere efficace e deve salvare la vita del paziente". A spiegarlo ad askanews è Carmelo Rizzari, presidente della società Europea di Oncologia Pediatrica (Siope), professore di Pediatria all'Università degli Studi Milano-Bicocca e Direttore del Unità di Ematologia e Oncologia Pediatrica alla Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza.

"Per me che sono un pediatra naturalmente rappresenta un ulteriore elemento di soddisfazione perchè nell'età pediatrica, molte delle patologie che vengono trattate con metotrexato ad alte dosi hanno delle eccellenti possibilità di guarigione", sottolinea ancora Rizzari che puntualizza: "Nella mia veste di presidente della Società Europea di Oncologia Pediatrica, mi fa particolarmente piacere perchè questo farmaco è un farmaco a disposizione di tutti i bambini, di tutti gli adolescenti, di tutti gli adulti dell'età pediatrica e adolescenziale che possono che possono aver bisogno di questo farmaco. Mi fa anche piacere sottolineare come la nostra società abbia inserito nella lista dei farmaci essenziali per l'oncologia pediatrica questo farmaco, la glucarpidasi, come uno dei farmaci essenziali proprio per salvaguadare gli effetti terapeutici e gli effetti tossici dei nostri pazienti trattati con questo farmaco". "Buone notizie, andiamo avanti verso la guarigione di tutti i pazienti", conclude il presidente della società Europea di Oncologia Pediatrica.