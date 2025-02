Trump: troveremo accordo commercio con Londra, forse non ci saranno dazi

Washington, 28 feb. (askanews) - Stati Uniti e Gran Bretagna hanno "ottime possibilità" di arrivare a un accordo commerciale che non includa dazi: lo ha detto Donald Trump nel corso della conferenza stampa a Washington al termine dell'incontro con il premier britannico, Keir Starmer. Secondo Trump, Starmer "ha lavorato duro" e "si merita lo stipendio che gli danno qualunque sia".

Sul tema in particolare dei dazi, uno dei motivi cruciali per cui Starmer è andato a Washington, Trump non si è sbilanciato troppo ma ha ammesso che è "possibile" che gli Stati Uniti non impongano dazi a Londra: "Credo che ci siano ottime possibilità che nel caso di questi due grandi paesi amici, finiremo con un vero accordo commerciale in cui non ci sarà necessità di dazi. Vedremo

Però lui (Keir Starmer) si merita lo stipendio, quello che gli danno, oggi se l'è guadagnato. Ha lavorato duro a pranzo, e io lo ascolto.

Credo in tutta onestà che abbiamo un'ottima possibilità di arrivare a un ottimo accordo".