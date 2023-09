Trump tra gli operai in Michigan attacca Biden sulle auto elettriche

Roma, 28 set. (askanews) - L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è recato in Michigan, in un sobborgo di Detroit, saltando il secondo dibattito presidenziale repubblicano. Dopo Joe Biden, è il suo turno: il duello per le presidenziali 2024 si gioca tra i lavoratori dell'industria dell'auto e le loro famiglie, mentre è in corso uno sciopero storico contro i tre maggiori produttori americani General Motors, Ford e Stellantis per le condizioni salariali degli operai.

Poco prima del suo discorso, Trump ha detto: "Fatemi un favore, convincete i vostri sindacalisti, i vostri leader, a sostenermi". Poi, dal palco, ha ripetutamente accusato Biden di aver introdotto l'"obbligo" di acquistare auto elettriche, anche se il presidente democratico non ha rivelato un progetto in tal senso.

"Ai lavoratori in sciopero dico: sostengo il vostro obiettivo di salari equi e maggiore stabilità, e spero sinceramente che otteniate un accordo equo per voi e le vostre famiglie. Ma se i vostri leader sindacali non chiedono a 'Crooked Joe' di abrogare immediatamente il suo mandato per i veicoli elettrici, allora non importa quanto siete pagati all'ora, perché tra due o tre anni non avrete più un solo lavoro in questo settore".