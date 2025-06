Trump: quanto accaduto a Los Angeles è frutto una grave incompetenza

Milano, 12 giu. (askanews) - "Quello che abbiamo a Los Angeles è una situazione causata da una grave incompetenza. Non avevano la polizia per gestire la situazione, la polizia ci chiedeva di intervenire. Sono arrivati molto tardi. Siamo dovuti intervenire per salvare molti agenti dell'ICE, come sapete, che erano stati trattenuti, erano asserragliati in un edificio e sono stati attaccati, e l'esercito è intervenuto, la Guardia Nazionale è intervenuta e li ha catturati. Purtroppo la polizia non è riuscita a muoversi abbastanza velocemente, ma noi ci siamo mossi abbastanza velocemente". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, intervenendo a margine di un evento al Kennedy Center di Washington.