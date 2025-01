Trump contro Biden e Obama: hanno abbassato standard di sicurezza aerea

Washington, 30 gen. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha incolpato le politiche di inclusione e diversità nelle assunzioni del personale di Barack Obama e Joe Biden per gli scarsi standard di sicurezza durante il loro mandato dopo l'incidente aereo a Washington in cui un elicottero militare si è scontrato con un aereo passeggeri nella capitale degli Stati Uniti.

"Nel 2016, ho fatto quel cambiamento molto presto, perché ho sempre pensato che è un lavoro che come altri ha bisogno di una intelligenza superiore, come non c'era veramente, ma noi l'avevamo. E poi quando ho lasciato l'incarico e Biden ha preso il sopravvento, li ha riportati a livelli più bassi che mai. Ho messo la sicurezza al primo posto. Obama, Biden e i democratici hanno messo la politica al primo posto, e hanno portato la politica a un livello che nessuno ha mai visto, perché questo era il livello più basso. La loro politica era orribile, e la loro politica era anche peggio. Quindi, come sapete, la scorsa settimana, molto prima dell'incidente, ho firmato un ordine esecutivo che ripristinava i nostri standard più elevati per i controllori del traffico aereo e altri lavori importanti in tutto il paese" ha detto Trump.