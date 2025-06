Schlein: Netanyahu scavalca anche Trump, Meloni agisca

Milano, 13 giu. (askanews) - Israele ha "scavalcato" anche gli Usa decidendo di attaccare l'Iram, secondo Elly Schlein. La segretaria Pd lo ha detto parlando all'assemblea dei giovani di Confindustria. "Siamo estremamente preoccupati da quello che vediamo e quello che ha detto Trump a mio avviso è un modo per coprire il fatto che Netanyahu con questa azione unilaterale abbia scavalcato anche lui".

"La mia impressione è questa", ha aggiunto. "Sicuramente erano avvertiti, questo l'ha detto anche lui nelle primissime ore, ma ha detto subito: noi non siamo coinvolti. Poi nella seconda dichiarazione dice: attacchi eccellenti! Ecco, c'è qualcosa che non torna".

Ha concluso la Schlein: "Noi però chiediamo al governo di Giorgia Meloni di non schiacciarsi sugli umori alterni di Trump, ma di invece assumere un'iniziativa diplomatica in seno all'Unione europea". L'Europa, ha insistito, "deve mettere in campo uno sforzo forte, politico e diplomatico, con una voce sola, per porre fine a queste conflittualità che fanno male a tutti".