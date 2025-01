Tridico: superamento crisi industria finalizzando investimenti

Roma, 16 gen. (askanews) - "La crisi dell'industria, la crisi in particolare dell'automotive, la crisi di molti settori industriali e oggi parliamo di competitività, a mio parere si può superare con un approccio europeo che soprattutto finalizzi gli investimenti pubblici, anche attraverso gli eurobond, quindi debito comune. Ecco questo penso che sia oggi una priorità in particolare per questa legislatura europea" così Pasquale Tridico, Eurodeputato M5S/THE LEFT, Presidente comm. FISC, comm. ECON, CONT, TRAN, intervenuto durante l'incontro "Il sistema Italia nella nuova legislatura Ue" di Connact, la piattaforma di eventi che favorisce il confronto tra soggetti privati e istituzioni, che si è svolto ieri a Bruxelles e che ha visto la partecipazione di oltre 300 presenze istituzionali e 35 grandi aziende e associazioni di categoria.