Tel Aviv, 16 gen. (askanews) - Il presidente israeliano Isaac Herzog ha dichiarato in un discorso televisivo che l'accordo per il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi annunciato tra Israele e Hamas comporterà "momenti difficili, angoscianti ed estremamente toccanti" e ha ringraziato i presidenti degli Stati Uniti Joe Biden e Donald Trump per gli sforzi compiuti per raggiungerlo.