Traffico di esseri umani fra Romania e Italia: 18 indagati

Milano, 24 apr. (askanews) - Il Ros dei carabinieri in collaborazione con la polizia rumena ha sgominato una organizzazione criminale con l'accusa di immigrazione clandestina e tratta di persone fra la Romania e l'Italia. In tutto 18 indagati, di cui 6 in Italia e 2 in Romania dove sono state arrestate 10 persone.

Le indagini in collaborazione tra i due uffici di polizia (Ros e la Brigata di Lotta alla Criminalità Organizzata di Brasov) hanno quindi consentito di ricostruire gli assetti di una associazione criminale transnazionale i cui vertici sono stati identificati in 3 pakistani residenti in Romania e altri 15 tra pakistani e romeni incaricati della gestione e del trasporto dei migranti in territorio romeno, italiano e austriaco.