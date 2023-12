Toscana, Giani: le acciaierie di Piombino sono ad una svolta storica

Firenze, 6 dic. (askanews) - "Ho visto davvero una volontà imprenditoriale, ma anche di grande attenzione al territorio, che consente a Metinvest-Danieli di poter essere soggetto trainante nella produzione siderurgica e conseguentemente apre una fase nuova, una fase storica, per Piombino e per la Toscana". Lo ha detto il presidente della Toscana, al termine di una riunione con i vertici di Metinvest-Danieli, riguardo agli investimenti che il gruppo vuole destinare alle acciaierie ex Lucchini di Piombino (Livorno).

"Io ritengo che proprio il rigassificatore abbia acceso l'attenzione su Piombino. Oggi il gas dal porto dove sono tutte le acciaierie va da Piombino alla dorsale Nord-Sud, ma un giorno sarà l'opposto, il gas arriverà dalla dorsale Nord-Sud ad alimentare i forni di Piombino. Il ritorno alla produzione di acciaio ripropone Piombino su di un piano nazionale", ha continuato Giani, che si è detto "molto contento perché dopo il lavoro di questi anni a Piombino vediamo la luce per il ruolo che potrà avere nella produzione siderurgica nazionale.