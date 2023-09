Roma, 7 set. (askanews) - Torta in faccia a Bruxelles per il presidente di Ryanair, Michael O'Leary, di fronte alla Commissione Europea: due donne gliele hanno tirate prima di scappare, urlando "benvenuto a Bruxelles" e "basta inquinamento". O'Leary l'ha presa sportivamente: "ben fatto" ha risposto, e "deliziosa" ha detto al cronista che gli chiedeva come fosse la crema.