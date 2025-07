Kim Jong-un piange le morti dei soldati nordcoreani in Ucraina

Pyongyang, 1 lug. (askanews) - Al Gran Teatro di Pyongyang Est sono state trasmesse immagini che rendono omaggio a soldati nordcoreani che sarebbero morti durante la guerra in Ucraina. Il filmato è stato mandato in onda dalla televisione nordcoreana Kctv lunedì 30 giugno e mostra una platea commossa, dove spiccano il leader nordcoreano Kim Jong-un, sua figlia Ju Ae e la ministra della Cultura russa Olga Lyubimova, a Pyongyang per l'anniversario del trattato bilaterale con Mosca.

È la prima volta che la Nordcorea mostra queste immagini da quando, ad aprile, ha annunciato lo schieramento di truppe nordcoreane al fianco della Russia.