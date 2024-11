Torna la Milano Music Week, Venerus: "Un'occasione speciale"

Milano, 12 nov. (askanews) - Torna a Milano dal 18 al 24 novembre la Milano Music Week un progetto del Comune di Milano - Assessorato alla Cultura, promosso da AssoConcerti, Assomusica, FIMI Federazione Industria Musicale Italiana, NUOVO IMAIE Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori e SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori, con il patrocinio del Ministero della Cultura, ed organizzato da Butik s.r.l. Impresa Sociale.

Il cantautore e produttore milanese Venerus, uno dei nomi più interessanti della scena contemporanea, è il curatore speciale che affianca Nur Al Habash, alla direzione artistica per il terzo anno consecutivo.

"Mi sento molto onorato di essere stato incaricato di collaborare alla curatela di questa MMW. In quanto milanese e in quanto artista sento nel mio percorso il richiamo a valorizzare il luogo che mi ha dato la nascita e in cui vivo attraverso la mia attiva partecipazione.- Ha detto Venerus. - Sono felice di poter proporre un momento di narrazione di quello che per me è il vivere la musica, nel tempo, nello spazio, negli incontri. Ringrazio la Milano Music Week e l'opportunità che ha dato a me come artista di collaborare con Nur e rappresentare altri artisti che stimo e che fanno parte della mia quotidianità e di conoscerne di nuovi. La musica è una testimonianza della vita che nel suo mistero si manifesta. E la cultura in questo caso è la cura di raccontare queste sfaccettature. Tutto questo all'interno del ritmo della città, che per quanto faticoso, permette questi rari e preziosi equilibri".

Il distretto principale di questa edizione sarà nel centro della città di Milano. La manifestazione avrà come palco principale il Castello Sforzesco, dove dal martedì al venerdì si svolgeranno soprattutto i panel sul music business e le interviste con gli artisti. Anche i due Dazi dell'Arco della Pace ospiteranno una parte importante della programmazione: il Dazio di Ponente sarà attivo da martedì a domenica, con panel, workshop, incontri con gli artisti ed eventi principalmente diurni, mentre il Dazio di Levante sarà dedicato ai party serali. Tra le principali location coinvolte nel programma ufficiale della Milano Music Week saranno presenti anche: Triennale Milano, Biblioteca di Parco Sempione e Acquario Civico di Parco Sempione.

Quest'anno sono già stati confermati più di 300 eventi in tutta la città, dei quali oltre 70 organizzati direttamente dalla Milano Music Week. Sul sito ufficiale è possibile scoprire maggiori dettagli sugli appuntamenti e le modalità di prenotazione/acquisto www.milanomusicweek.it.