Torna Amedeo Minghi con "Anima Sbiadita"

Roma, 8 nov. (askanews) - Amedeo Minghi torna con un nuovo album studio, "Anima Sbiadita" dopo otto anni (l'ultimo, "La bussola e il cuore" è del 2016), anticipato da due singoli e disponibile da oggi nei migliori negozi e piattaforme digitali, in formato CD e Vinile (in due versioni, di cui una più prestigiosa a tiratura limitata numerata e autografata su supporto trasparente).

"Anima sbiadita", di cui è uscito online il video, è anche il titolo del brano, in radio, che accompagna l'album. Con la collaborazione di Andrea Montemurro (che ha partecipato alla scrittura di alcuni testi), per Minghiè l'album della maturità: undici composizioni inedite (Tu non giochi più; Non c'è vento stasera; Anima sbiadita; I colori dell'est; L'importante è lei (maledetta); Dove sei dove mai; Pensiero a volare; La vita è fatta così; Papillon; Dimenticarsi mai; A.mi), in cui si allontana dalla materia sognante per incontrare un realismo in cui il tempo, la vita e l'amore sono gli strumenti di conoscenza del mondo e delle cose a cui fa riferimento, declinandoli in ogni canzone.

Un concept album che vuole essere una sorta di viaggio iniziatico in cui musica e parole sono le uniche traiettorie da seguire. "Ho raccontato ciò che sono, ciò che viviamo - sottolinea Amedeo Minghi - ci sono volutamente richiami e citazioni che hanno a che fare con la mia storia musicale, ma credo che questo lavoro rappresenti qualcosa di nuovo".

L'uscita dell'album sarà accompagnata da un tour teatrale. Con lui un sestetto d'archi e una band composta da Luca Perroni al pianoforte, Giandomenico Anellino alla chitarra, Alessandro Mazza al basso, Stefano Marazzi alla batteria, e dalle voci di Rosy Messina e Giordano Spadafora. Queste le prime date confermate: 14 novembre 2024 - Orvieto, Teatro Mancinelli (data zero); 22 novembre 2024 - Mestre (Ve) Teatro Corso; 24 novembre 2024 - Portorose (Slovenia), Auditorium; 1 dicembre 2024 - Termini Imerese (Pa), Piazza Duomo, sagrato Chiesa; 7 dicembre 2024 - Napoli, Teatro Mediterraneo; 12 dicembre 2024 - Montecatini (Pt), Teatro Verdi; 13 dicembre 2024 - Sanremo (Im), Teatro Ariston; 23 dicembre 2024 - Viterbo, Teatro dell'Unione (Recital); 14 gennaio 2025 - Torino, Teatro Colosseo; 16 gennaio 2025 - Piacenza, Teatro Politeama; 17 gennaio 2025 - Bologna, Teatro Delle Celebrazioni; 18 gennaio 2025 - Legnano (Mi), Teatro Tirannanzi; 28 gennaio 2025 - Bari, Teatro Petruzzelli 30 gennaio 2025 - Gallipoli (Le), Teatro Italia; 31 gennaio 2025 - Taranto, Teatro Orfeo; 22 febbraio 2025 - La Valletta, MCC Theatre; 21 marzo 2025 - Avezzano, Teatro dei Marsi; 5 aprile 2025 - Zurigo, Volkshous; 6 aprile 2025 - Lugano, Palacongressi; 28 aprile 2025 - Roma, Il Sistina. Il calendario è in continuo aggiornamento.