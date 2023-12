Togo inaugura un nuovo capitolo con una nuova visual identity

Parma, 14 dic. (askanews) - Togo, il celebre biscotto a forma di bastoncino ricoperto di cioccolata ha superato il mezzo secolo di vita, ma è ancora in grado di prendere per la gola gli italiani. E' il senso della campagna di rebranding che il marchio del gruppo Barilla ha avviato a partire da un'attenta analisi del target di riferimento: quelli che in gergo vengono chiamati "xillenials", dalla crasi tra millenials e generazione X.

"Sono quelli che negli anni 90 hanno vissuto la magia di quel tempo che in TV guardavano Willy, il Principe di Bel Air e Friends e ascoltavano attraverso la musica con il Walkman. E' una generazione che ci ha ovviamente ispirato tantissimo nell'operazione di rebranding e che pensiamo di poter emozionare attraverso quelli che sono i nostri valori", spiega Chiara Canedoli, Pavesi e Wasa Italy Marketing Director.

Anche un semplice snack ricoperto di cioccolato può rappresentare un momento di evasione e di piacere spensierato, per chi dopo la pandemia ha modificato i comportamenti e ridefinito le priorità e i valori della propria vita.

"I valori di Togo abbiamo cercato di riassumerli in maniera anche originale in un vero e proprio manifesto che è un diritto al piacere, un diritto all'evasione appunto, un diritto alla dolcezza che deve essere una dolcezza spensierata, che non deve fare sentire in colpa e attraverso questo manifesto appunto abbiamo cercato di portare in vita quelli che sono i valori e l'anima della marca", aggiunge Canedoli.

Il logo è stato reso più fresco, più contemporaneo, più moderno, così come tutta la visual identity. Ma non è l'unica novità del lavoro di rebranding.

"Abbiamo deciso di introdurre un caracter: riteniamo che attraverso questo personaggio che abbiamo reso protagonista sulle nostre confezioni possa esprimersi ancora meglio lo spirito giocoso e ironico della marca", sottolinea ancora.

Compagni di viaggio sono i Neri per Caso. Il celebre gruppo a cappella fa "irruzione" - attraverso i principali social media - nella vita dei consumatori, con spirito ironico e un po' irriverente.

"Abbiamo parlato degli anni 90 e di quanto questi anni siano importanti ed evocativi per il nostro target. I Neri per Caso infatti hanno partecipato a Sanremo nel 1995, quindi rappresentano anche un ricordo un po' nostalgico per il nostro pubblico di riferimento".

Questa è solo la prima tappa del rilancio del marchio. "Gli obiettivi di Togo sono ambiziosi e non ci fermiamo qui. La nostra priorità è proprio quella di consolidare la relazione con il nostro pubblico di riferimento, quindi tutte le iniziative future verranno rivolte a questo obiettivo. Una delle prime, che è in partenza a breve, è una campagna di influencer marketing a supporto della comunicazione del brand. Ma non sarà la sola, quindi l'invito è a continuare a seguirci sui nostri social, sulle piattaforme per scoprire che cosa abbiamo in serbo", conclude.