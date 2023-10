Tiramisù World Cup 2023, vincono Mario De Santis e Patricia Guerra

Roma, 9 ott. (askanews) - Si è conclusa la settima edizione della Tiramisù World Cup. A vincere sono stati: Patricia Guerra di San Paolo (Brasile) di professione avvocato, 48 anni, per la ricetta originale e Mario De Santis di Quarto d'Altino (Ve), dipendente di una ditta d'anti-incendio, di 41 anni per la ricetta creativa con il Tiramisù "Dalì" alla cannella, cioccolato fondente e confettura di pere cotogne.

"Dedico questa vittoria alla mia famiglia, che mi ha sostenuto in questa avventura, è stata un'esperienza emozionante e fantastica. Grazie davvero a tutti, a mia moglie Marta in particolare (anche lei in gara quest'anno), prima appassionata del mio Tiramisù", le parole emozionate dello "chef" veneziano. Commossa Patricia Guerra, avvolta dalla bandiera brasiliana dopo la vittoria: "Ringrazio la mia famiglia e chi mi ha accompagnato fino a qui, in questo lungo viaggio. Grazie al Tiramisù!".

Ad approdare alle Finali erano stati: per la ricetta originale anche Stefano Storti (funzionario pubblico) di Ferrara, Elisabetta Zanette (impiegato legale) di Treviso, Cielo Fitipaldi (studentessa) di Montevideo (Uruguay). Per la ricetta creativa, erano stati finalisti Vanessa Orso (impiegata amministrativa) di Vicenza con un tiramisù con basilico, limone, cioccolato all'arancia e mandorle; Fabio Dall'Acqua (operaio verniciatore) di Conegliano con un Tiramisù "Strudel") con cannella, pinoli, zucchero di canna a velo, millefoglie Matilde Vicenzi.

"Il Tiramisù sta diventando sempre di più un prodotto del Made in Italy nel mondo e siamo orgogliosi di avere con noi partecipanti da ogni nazione - ha detto Francesco Redi, fondatore e organizzatore della Tiramisù World Cup - . Registriamo un'altra edizione da record, con tanto entusiasmo da parte dei concorrenti e grande partecipazione di pubblico. Sono poi davvero felice che il titolo di Campione sia andato per la prima volta a una rappresentante dall'estero".