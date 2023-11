Tim, Rossi: vendita rete dopo analisi approfondita, decisione giusta

Roma, 6 nov. (askanews) - "Ieri il consiglio di amministrazione ha preso decisioni molto importanti per la vita dell'azienda, sulla base di un'analisi molto approfondita e anche molto lunga, perché il consiglio è durato praticamente tre giorni ininterrotti". Lo ha detto il presidente di Tim, Salvatore Rossi, a margine del premio Anima per la cultura in merito all'operazione Netco di vendita della rete a Kkr che oggi non è stata apprezzata dal mercato.

"Questa analisi - ha aggiunto Rossi - ha avuto il conforto intanto di una copiosa documentazione messa a disposizione dal management e poi anche dei pareri di numerosissimi consulenti di alta reputazione di cui ci siamo avvalsi. Dunque siamo convinti di avere fatto integralmente il nostro dovere e di avere preso decisioni nell'interesse dell'azienda, del personale che vi lavora che è tanto e che aspettava queste decisioni con ansia, e dei suoi azionisti, di tutti i suoi azionisti".

"La borsa, il mercato azionario, è volatile per definizione, quindi una singola giornata di contrattazioni non ha grande significato. Vediamo nel corso dei prossimi giorni e nelle prossime settimane, via via che le informazioni su questa operazione, che è molto complicata, che non è semplice da capire neanche per analisti professionisti, saranno rese note, anche nella call con gli analisti di giovedì dopo l'esame dei conti da parte del Cda", ha spiegato il presidente.