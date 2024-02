The Kolors: Geolier special guest al Live del 3 Aprile al Forum

Milano, 22 feb. (askanews) - Geolier sarà ospite dei Kolors al concerto del prossimo 3 aprile al Forum di Assago: lo ha annunciato la stessa band sul profilo social di Stash, con un video in cui il rapper partenopeo ascolta una versione urban funk di "I P' ME, TU P' TE", che The Kolors hanno deciso di dedicargli per invitarlo al loro concerto. Nel video Geolier scopre la sorpresa che Stash e soci gli hanno riservato, mostrandosi entusiasta e dando così l'appuntamento per questo evento speciale.

Quello del 3 aprile sarà il primo live dei Kolors al Forum di Assago, che dopo il trionfo di "Italodisco" e dopo il Festival di Sanremo, dove hanno presentato il nuovo singolo "Un ragazzo Una ragazza", sono pronti a tornare dal vivo con uno show in cui porteranno i successi che hanno segnato il loro percorso dagli inizi fino a oggi. Un live che si preannuncia ricco di sorprese, durante il quale The Kolors porteranno tutto il loro groove funky e le loro esplosive performance, marchi di fabbrica e punti di forza della band.