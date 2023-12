Thailandia, apre ai turisti la grotta dei calciatori intrappolati

Milano, 19 dic. (askanews) - La grotta nel nord della Thailandia in cui cinque anni fa rimasero intrappolati per 18 giorni 12 giovani calciatori e il loro allenatore è diventata una meta turistica. Seppur solo in parte, ora è possibile visitarla.

"I turisti hanno la possibilità di vedere con i loro occhi l'area da cui sono stati salvati i ragazzi e il loro allenatore. Sebbene la Camera della Grotta 3 sia a soli 800 metri dall'ingresso, ci vuole circa un'ora per coprire la distanza in una visita guidata di gruppo - spiega Josh Morris, che all'epoca coordinò la squadra di soccorso - durante la missione di salvataggio, che ha coinvolto circa 300-400 persone, ci è voluta circa un'ora per portare i ragazzi dalla Camera 3 all'ingresso. Sarebbe un'esperienza incredibile per i turisti".