Riad, 27 dic. (askanews) - "Vincere l'oro olimpico per il mio Paese sarebbe qualcosa di davvero, davvero unico e speciale", dice ai giornalisti la stella del tennis serbo Novak Djokovic prima della partita d'esibizione contro Carlos Alcaraz in Arabia Saudita prima dell'inizio della stagione 2024. "Non penso al ritiro, ma giocherò meno" ha poi precisto Nole.