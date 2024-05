TEF 2024, Paparella (RemTech): tradurre conoscenze in azioni

Roma, 27 mag. (askanews) - "L'eredità e la responsabilità che portiamo a casa dal TEF 2024 è sicuramente un bagaglio di conoscenze straordinario, importantissimo. Ma non solo. E' un bagaglio di conoscenze che abbiamo già immaginato di tradurre in azioni e in progetti concreti che porteranno e aggiungeranno valore a questo straordinario territorio".

Lo ha evidenziato a conclusione dell'edizione 2024 del Taranto Eco Forum (TEF) Silvia Paparella, consigliera delegata di Ferrara Expo e general manager di RemTech Expo.