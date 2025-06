In questa edizione: Mosca: crollo ponti, si indaga per terrorismo, Parigi, 2 morti e 559 arresti dopo scontri, Gaza, Israele attacca centro aiuti umanitari, In Vaticano messa giubilare per le famiglie, Ardea, omicidio benzinaio: fermato 18enne, Mattarella: 2 giugno sia occasione di unità.