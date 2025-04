Tecnologia centrale contro catastrofi ambientali e crisi demografica

Roma, 9 apr. (askanews) - Eventi climatici sempre più frequenti ed estremi e invecchiamento della popolazione oggi mettono a dura prova la tenuta ambientale e socioeconomica dell'Italia e del suo sistema di welfare, facendo emergere nuovi bisogni di assistenza e protezione. Durante il Convegno di AIBA, l'Associazione dei Broker di Assicurazioni e Riassicurazioni che si è svolto a Villa Miani a Roma, è emerso quanto la tecnologia possa essere centrale per stimolare la prevenzione, sia nella salute personale e collettiva sia nella tutela degli ecosistemi.

Flavio Sestilli, Presidente di AIBA, ha spiegato: "Nel primo convegno abbiamo analizzato sostenibilità e cambiamento climatico, nel secondo convegno, dell'anno scorso, 2024, abbiamo analizzato l'arrivo dell'AI e questo terzo convegno nostro ci sembrava la fusione dei due argomenti. Ci sembrava di dover entrare approfonditamente nel discorso, considerando che se il cambiamento climatico lo vedete tutti, incide, porta tanti danni dall'altra parte la tecnologia aiuta proprio a guardare il territorio, a fare prevenzione, a fare dati statistici. L'abbiamo inserito insieme al cambiamento demografico. L'Italia è un Paese che sta invecchiando. E invecchiando la popolazione avrà bisogno di assistenza, di salute, di assistenza sanitaria, di prevenzione, e chi meglio della tecnologia potrà aiutare a lavorare in prevenzione?".

L'evento, dal titolo "Tech to protect: il Broker e l'innovazione tecnologica nella protezione di ecosistema, imprese e cittadini", ha posto a confronto illustri esponenti del mondo accademico, delle assicurazioni, dei consumatori e del welfare. "I broker sono a metà tra cliente e mercato assicurativo, tra imprese e assicurazioni, e la tecnologia aiuta la nostra professionalità. - ha spiegato il Presidente di AIBA - La tecnologia e l'AI ci sta aiutando in maniera enorme a essere più a fianco al cliente, a risolvere più facilmente le problematiche, a portarci in un futuro in cui speriamo di riuscire a rendere migliore, più rapido, più efficiente il sistema assicurativo e far sì che alla fine, quando c'è bisogno i risarcimenti arrivino veloci".