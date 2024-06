Taxi, Rixi: servizio regolare 5-6 giugno, al lavoro contro abusivismo

Roma, 4 giu. (askanews) - "Il 5 e 6 giugno il servizio taxi sarà regolare in tutte le città e in tutti gli aeroporti italiani. Questa è una decisione presa dalle sigle dopo l'incontro che c'è stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Senso di responsabilità da parte della categoria e voglia di lavorare per creare delle normative che siano più stringenti contro l'abusivismo che purtroppo da tempo attanaglia il settore".

Così il viceministro a Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi, dopo la sospensione dello sciopero dei taxi seguito alla riunione al Mit con le organizzazioni sindacali.