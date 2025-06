Taormina, Rossella Brescia: in "Jastimari" la bellezza delle Madonie

Taormina, 12 giu. (askanews) - Rossella Brescia sul red carpet del Taormina Film Festival ha parlato di "Jastimari - Il Rifugio" di Riccardo Canella, il film che ha presentato e in cui recita accanto a Giuseppe Lanza, Francesco Foti, Giorgio Colangeli, Simone Bagarella e Fabio Troiano.

Il film parla di una famiglia che si nasconde tra i boschi delle Madonie per fuggire da un male oscuro ed è stato girato in Sicilia, con la fotografia di Daniele Ciprì.

"Abbiamo girato interamente in Sicilia, sulle Madonie, in un posto meraviglioso ma anche molto faticoso per girare - ha detto - perché è proprio una bellezza selvaggia ed è stato un periodo magico perché non avevamo nessun tipo di comfort, c'era solo tanta bellezza intorno a noi, sono proprio dei posti incontaminati, posti veramente naturali in cui si vede questa bellezza selvaggia che viene fuori".