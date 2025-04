Tajani: Ppe vuole essere protagonista nei prossimi tre anni in Europa

Valencia (Spagna), 30 apr. (askanews) - "Il bilancio è di un Ppe che vuole essere protagonista nei prossimi anni in Europa per costruire più posti di lavoro, avere un'Europa più stabile e garantire la sicurezza dei cittadini, per rafforzare le relazioni transatlantiche, sempre guardando al nostro ruolo nel mondo. Il Partito popolare europeo, forza fondatrice dell'Europa, non può non essere in prima linea anche per avviare una serie di riforme per impedire ai populisti di estrema destra e sinistra di mettere a repentaglio un lavoro di decine e decine di anni". Così il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine del Congresso del Ppe a Valencia.