Tajani: non invieremo soldati a combattere in Ucraina

Fiuggi (Fr), 25 nov. (askanews) - "Noi non invieremo nessun soldato a combattere in Ucraina, aiutiamo Kiev politicamente, finanziariamente, militarmente inviando aiuti, ma non manderemo soldati a combattere. Dobbiamo evitare l'escalation, i russi si stanno assumendo gravi responsabilità facendo combattere soldati nordcoreani e arruolando Houthi e proxi dell'Iran. Dobbiamo lavorare per una de-escalation e una pace giusta". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in conferenza stampa a margine del G7 Esteri a Fiuggi.