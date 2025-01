Tajani: "La richiesta di arresto di Netanyahu è irrealizzabile"

Roma, 17 gen. (askanews) - "Noi siamo quindi disposti a inviare i nostri militari in un'eventuale missione che dovrà essere inevitabilmente a guida araba. Noi siamo rispettosi della Corte internazionale, ma in questo momento la richiesta di arresto di Netanyahu è irrealizzabile. Chi lo arresta? Diventa una sorta di farsa. Invece è utile, in questa fase, lavorare per costruire la pace. Netanyahu è l'interlocutore che sta lavorando con qualche difficoltà anche al suo interno": lo ha dichiarato Antonio Tajani, ministro degli Esteri, ospite a Start su Sky TG24.