Tajani: "Concessi i domiciliari in Ungheria a Ilaria Salis"

Roma, 15 mag. (askanews) - Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha annunciato durante il question time alla Camera che sono stati concessi gli arresti domiciliari a Ilaria Salis, detenuta in Ungheria. "Voglio annunciare la decisione del tribunale del riesame ungherese, che ha concesso gli arresti domiciliari a Ilaria Salis, che potrà andare ai domiciliari in Ungheria", ha detto il ministro.

"Bene, è quello che volevamo: gli arresti domiciliari. Adesso potrà votare tranquillamente, speriamo possa essere assolta. Io sono garantista. E speriamo possa tornare il prima possibile in Italia", ha poi commentato il ministro. "È merito di tutti, dell'azione sinergica: il governo e la nostra ambasciata hanno lavorato intensamente, in silenzio, senza fare propaganda, senza rulli di tamburi come sempre fatto, come stiamo facendo con Falcinelli, come stiamo facendo con tutti", ha aggiunto.