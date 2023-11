Tajani: con presidenza G7 Italia lavorerà a pace

Tokyo, 7 nov. (askanews) - "L'Italia è tornata ad essere protagonista della politica internazionale" e "raccogliamo qui a Tokyo il testimone dal Giappone: dal primo gennaio toccherà all'Italia guidare i Paesi occidentali, il G7". Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri Antonio Tajani al termine della cena di lavoro con gli omologhi del G7 a Tokyo. "Lo faremo con grande determinazione, affrontando le grandi questioni: quella del Medio Oriente, la guerra in Ucraina, la stabilità, il fronte sud, l'area del Mediterraneo, per lavorare tutti insieme per la pace e per difendere anche la democrazia contro le dittature e le autocrazie. Questo è il lavoro che noi dobbiamo fare e credo che l'Italia saprà farlo molto bene", ha concluso Tajani.