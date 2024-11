Tajani: con Med Dialogues e G7 Italia al centro di dibattito

Roma, 25 nov. (askanews) - "Questa conferenza è un luogo di dialogo, il dialogo nel Mediterraneo che è un mare che soffre in questo momento a causa delle guerre, a causa dell'immigrazione irregolare, troppi morti in questo mare. Oggi l'Italia è il centro del dibattito politico internazionale con i due grandi eventi, Dialoghi Mediterranei a Roma e il G7 a Fiuggi e Anagni, noi lavoriamo per la pace, per ridurre la tensione e non rinunciamo mai alla via delle diplomazia. Siccome siamo testardi la spunteremo", ha dichiarato in una conferenza stampa a margine della conferenza "Dialoghi Mediterannei", organizzata da Farnesina e Ispi, il ministro degli Esteri Antonio Tajani.