Tajani: accordo con Albania su migranti tassello nuovo approccio

Roma, 21 nov. (askanews) - "Un diverso approccio nella gestione dei flussi e una lotta tenace al traffico di esseri umani sono per il nostro governo assolute priorità, per questo abbiamo portato l'immigrazione al centro del dibattito europeo". "In questa cornice si inserisce il protocollo di collaborazione con l'Albania paese amico e candidato all'adesione alla Ue, che continueremo a sostenere nelle sue aspirazioni ad entrare a fare parte dell'Unione".

Lo ha detto oggi il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani durante le comunicazioni del Governo alla Camera sull'intesa con Tirana.