Taiwan, show di drag queen per la presidente uscente Tsai Ing-wen

Taipei, 15 mag. (askanews) - La drag queen taiwanese Nymphia Wind, vincitrice della serie televisiva di successo "RuPaul's Drag Race", si è esibita a Taipei all'ingresso principale dell'ufficio presidenziale per la presidente uscente Tsai Ing-wen.

Uno show colorato, tra boa, piume e abiti sgargianti con un medley di canzoni. Un ringraziamento a Tsai Ing-wen, prima donna presidente di Taiwan, per essere stata la "madre" dell'isola. Durante i suoi due mandati al potere, il Partito Democratico Progressista di Tsai è stato un forte sostenitore delle questioni sociali, in particolare dei diritti Lgbtq. Taiwan è stato infatti il primo paese in Asia a legalizzare il matrimonio gay nel 2019.

"Grazie mille per i tuoi otto anni di dedizione", ha detto la drag queen taiwanese-americana. Nymphia Wind ha eseguito un brano della cantautrice taiwanese Huang Fei, poi "Marry the Night" di Lady Gaga. Per l'ultima canzone è stata raggiunta da altre cinque drag queen taiwanesi che hanno ballato e cantato "Womxnly" della popstar Jolin Tsai, incentrata su temi Lgbtq, con il testo che recita: "Non lasciare mai che qualcuno cambi ciò che sei".