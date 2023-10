Gerusalemme, 19 ott. (askanews) - "Sosteniamo assolutamente il diritto di Israele a difendersi in linea con il diritto internazionale: perseguitare Hamas, riprendere ostaggi, scoraggiare ulteriori incursioni e rafforzare la sicurezza a lungo termine". Lo ha detto il premier britannico Rishi Sunak in conferenza stampa da Gerusalemme con Benjamin Netanyahu che poco prima aveva definito questo momento per Israele "l'ora più buia", citando Winston Churchill.