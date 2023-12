Summit Cina-Ue a Pechino, Xi a colloquio con Von der Leyen e Michel

Roma, 7 dic. (askanews) - Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato a Pechino la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Sul tavolo la volontà di compiere sforzi congiunti per una crescita delle relazioni bilaterali.

Xi Jinping ha invitato l'Unione europea a "rispondere insieme alle sfide globali e a lavorare insieme per promuovere la stabilità e la prosperità nel mondo". Per Xi, Pechino e l'Ue "dovrebbero essere partner in una cooperazione reciprocamente vantaggiosa" ed evitare vari tipi di interferenze.

Da parte sua von der Leyen ha sottolineato:

"Discuteremo di come ribilanciare i nostri rapporti economici. La Cina è il più importante partner commerciale dell'Ue, ma ci sono chiari squilibri e differenze che dobbiamo affrontare", ha detto von der Leyen.