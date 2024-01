Strage Viareggio, a Roma presidio familiari in attesa della sentenza

Roma, 15 gen. (askanews) - A Roma, davanti alla Corte di Cassazione, presidio dei familiari delle vittime della strage di Viareggio, in attesa della sentenza sul disastro ferroviario del 29 giugno 2009, con 32 morti e centinaia di feriti, quando un treno merci partito da Trecate, in Piemonte, e diretto a Gricignano, in Campania, deragliò poco dopo aver superato la stazione di Viareggio. Sui gradini di Palazzo dei Marescialli, a piazza Cavour, le foto in primo piano delle vittime, con la data della tragedia.

Sotto accusa ci sono 16 persone, tra cui l'ex amministratore delegato delle Ferrovie, Mauro Moretti, che rischia fino a 5 anni. Su un cartellone si legge: "No alla prescrizione".

Nei primi giorni del mese scorso il sostituto procuratore generale e l'avvocato generale hanno chiesto la conferma di tutte le condanne del processo d'appello bis. Il 30 giugno 2022 l'ex ad di Fs, Mauro Moretti è stato condannato a cinque anni per disastro ferroviario colposo. Con lui sono state riconosciute colpevoli altre 15 persone, tra cui Vincenzo Soprano, ex amministratore di Trenitalia, e Michele Mario Elia, ex ad di Rfi, a 4 anni, 2 mesi e 20 giorni.