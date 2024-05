STOP Gnawlino insegna ai bambini a colorare via la paura dei mostri

Roma, 14 mag. (askanews) - La letteratura per l'infanzia è da sempre veicolo di messaggi positivi. Storie, trame e colori, infatti, raccontano ai più piccoli di come il mondo, grazie alla creatività, può diventare un posto migliore. Anche con l'aiuto di personaggi che riescono a conquistare il cuore dei bambini: Gnawlino è uno di questi e nasce dalla dalla matita della disegnatrice tarantina Lux FataFolletto. Ma qual è la sua storia?

"Gnawlino nasce da uno schizzo che tenevo in un cassetto, precisamente in un diario. Era un piccolo folletto peloso, rimasto però nei miei sogni di bambina. - afferma Lux FataFolletto - Sono sempre stata portata per il disegno, i fumetti manga di una volta, per cui appena ho ritrovato lo schizzo di Gnawlino ho deciso di donargli una nuova vita, un carattere, uno stile. E ho sentito l'esigenza di metterlo a disposizione del pubblico".

Un pubblico sempre in cerca di nuove storie che possano guidare i più piccoli alla scoperta di messaggi positivi. E' questo l'obiettivo dei libri che hanno come protagonista il simpatico Gnawlino.

"Gnawlino colora via la paura dei mostri: in ogni pagina c'è un mostro diverso che compare all'improvviso in un angolo della foresta e che rappresenta una paura. Per difendere il suo amato ambiente, Gnawlino trova un modo creativo per combattere il mostro e renderlo un amico. Come? Con la creatività e con i colori" prosegue la disegnatrice tarantina.

Due elementi che, oltre ad essere la chiave per giocare con il concetto di paura, diventano fondamentali anche per ragionare sull'importanza dell'ambiente, che Gnawlino invita a difendere.

"Quello di Gnawlino è un ambiente fatato e pulito, popolato da tanti amici e creaturine fatate: lui le presenta una ad una invitando i bambini a colorarle e donare loro una vita. I piccoli lettori, infatti, armati di pennarelli, possono divertirsi a colorare ogni pagina, animando personaggi e ambientazioni, magari in compagnia di mamma e papà, ai quali si offrono importanti spunti di riflessione: dalla cura dell'ambiente al valore dell'amicizia, il saper trasformare la paura in qualcosa di positivo" conclude Lux FataFolletto.

E chissà se in questi tempi sempre più complessi e pieni di difficoltà, non siano davvero i colori e la fantasia l'arma più efficace per rendere il mondo un posto migliore.