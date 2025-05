Steinmeier a Herzog: "Gli aiuti a Gaza siano sbloccati subito"

Berlino, 12 mag. (askanews) - "Il blocco degli aiuti umanitari e medici deve essere revocato, non un giorno, ma adesso". È l'appello che il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier ha fatto al suo omologo israeliano, Isaac Herzog, in visita a Berlino per celebrare il sessantesimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Germania e Israele.

"Ciò non lascia nessuno indifferente. Ed è per questo che vi ho chiesto di impegnarvi affinché gli aiuti umanitari raggiungano di nuovo e rapidamente la popolazione di Gaza. Il blocco degli aiuti deve essere revocato - aiuti umanitari, aiuti medici - non un giorno, ma adesso", ha dichiarato Steinmeier.

"E grazie oggi per uno scambio così aperto in tempi difficili, anche sulla questione di come trovare una via d'uscita dalla crisi. Resta il fatto: Hamas deve rilasciare tutti gli ostaggi. Per questo abbiamo bisogno di un cessate il fuoco. Bisogna fare tutto il possibile per evitare una catastrofe umanitaria ancora più grande a Gaza".