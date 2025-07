Start up italiana e stampa 3D, sfida vinta contro gli ostacoli

Roma, 10 Lug. (askanews) - Secondo una recente indagine, il settore della stampa 3D ha raggiunto un valore di 28,1 miliardi di dollari nel 2024, con un tasso di crescita annuo (CAGR) previsto tra il 18% e il 24%. Questo porterà il mercato a valere oltre 57,1 miliardi di dollari nel 2028. "Le potenzialità sono enormi", spiega Fabio Monteleone, ingegnere e amministratore di The Genesys, una startup innovativa che punta a rivoluzionare il settore. "Tuttavia, per un'espansione su larga scala è necessario superare alcuni limiti. La complessità delle macchine le rende inaccessibili ai meno esperti, mentre l'impossibilità di controllare il numero di copie stampabili da un file dissuade le aziende strutturate dall'ingresso in questo promettente mercato". Con The Genesys, Monteleone offre una soluzione concreta, introducendo un nuovo paradigma per il settore industriale che promuove un sistema produttivo decentralizzato e sostenibile.

The Genesys è un sistema innovativo nato in Italia che sta già rivoluzionando l'industria globale della stampa 3D. "La nostra tecnologia", sottolinea Monteleone, "permette di stampare oggetti pubblicati nel nostro store da aziende e designer in modo semplice, accessibile e sicuro. Basta collegare il nostro hardware alla stampante per eliminare il complesso processo di slicing, garantendo una qualità di stampa superiore. Con un semplice click, è possibile dar vita ai prodotti scelti dall'app o dal marketplace. "Questa tecnologia elimina la necessità di spedizioni, con i prodotti che prendono forma direttamente a casa degli utenti. "Gli unici limiti sono la fantasia e la creatività di aziende e creator", continua Monteleone, "che possono trasformare un semplice file 3D in un prodotto tangibile ovunque nel mondo, riducendo drasticamente i costi di ingegnerizzazione, linee produttive e magazzino. Una vera rivoluzione di cui siamo orgogliosi."

Fino ad oggi, i file 3D condivisi sui marketplace non permettevano di controllare il numero di copie stampabili, compromettendo la proprietà del prodotto. "La nostra soluzione cambia le regole del mercato", afferma Monteleone. "Con il nostro sistema brevettato basato sulla blockchain, è possibile vendere modelli 3D in totale sicurezza, controllando perfino la tiratura delle copie stampabili."

Grazie agli NFT, l'esperienza di stampa offerta è all'avanguardia, utilizzando tecnologie di certificazione avanzate che garantiscono un controllo totale sulle vendite. "Ogni download corrisponde a una stampa effettiva grazie all'NFT 'Right to Print', che può essere scambiato anche su piattaforme esterne. I file originali non vengono mai ceduti agli acquirenti, proteggendo così i diritti di proprietà intellettuale."

Una volta completata la stampa, l'NFT 'Right to Print' viene eliminato e viene generato un nuovo NFT 'Proof of Print', che certifica l'originalità e la tracciabilità del prodotto. Questo sistema innovativo rappresenta una svolta per le aziende e i creator che vogliono mantenere il pieno controllo sulle proprie creazioni.