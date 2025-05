Starmer restituisce le isole Chagos a Mauritius e tiene base militare

Roma, 22 mag. (askanews) - Il primo ministro britannico Keir Starmer ha dichiarato che l'accordo per la restituzione dell'arcipelago di Chagos a Mauritius, pur mantenendo una base militare congiunta USA-Regno Unito su una delle isole, è "nell'interesse nazionale della Gran Bretagna" e che "non ci sono alternative".

"Se non raggiungessimo questo accordo, la situazione giuridica ci impedirebbe di impedire alla Cina o a qualsiasi altra nazione di installare le proprie basi sulle isole esterne o di svolgere esercitazioni congiunte nei pressi della nostra base", ha spiegato Starmer.

"Non c'è alternativa se non quella di agire nell'interesse nazionale della Gran Bretagna. Accettando questo accordo ora alle nostre condizioni, ci assicuriamo solide protezioni, anche da influenze malevole, che consentiranno alla base di operare per tutto il prossimo secolo, contribuendo a garantirci la sicurezza per le generazioni future", ha aggiunto.