Sport, Duregon (ANIF): promuovere sport per investire in salute

Roma, 18 ott. (askanews) - "Quella entrata in vigore il 1 di luglio è una riforma che il

settore aspettava da quasi 20 anni. I lavoratori sportivi erano

gli unici a non avere i contributi, adesso con questa ultima

legge sullo sport abbiamo colmato questo gap. In queste settimane

stiamo lavorando con gli uffici del Ministero delle Finanze sotto

la guida del Viceministro Leo per fare un piccolo vademecum su

come applicare tali norme. Questa è davvero una occasione per far

sviluppare il mondo dello sport. Sono 20 mln gli italiani che

fanno attività sportiva all'interno di strutture. Quello dello

sport è un mondo a 360 gradi, che va dai bambini fino agli

anziani e investire sullo sport vuol dire anche investire in

prevenzione sulla salute, con ricadute economiche non solo sullo

stato, che potrebbe abbassare la spesa sanitaria, ma anche sulle

aziende che lavorano nel settore", ha dichiarato Giampaolo

Duregon, Presidente dell'Associazione Nazionale Impianti per lo

Sport e il Fitness (ANIF), durante la puntata odierna di Largo

Chigi, il talk di The Watcher Post. "Con il Ministero della

Salute e quello dello Sport stiamo lavorando ad una proposta che

si chiama Movimento per Salute, che si pone l'obiettivo di

prevedere la prescrizione medica per l'esercizio fisico

strutturato. Il prossimo 27 ottobre parleremo proprio di questo

durante un convegno organizzato presso l'auditorium del Ministero

della Salute", ha concluso Duregon.