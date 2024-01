Spegni il riscaldamento: irresistibile Maccio Capatonda in "Coprity"

Roma, 26 gen. (askanews) - Maccio Capatonda torna al fianco del WWF sui temi della crisi climatica per mostrare che ognuno di noi può fare la sua parte per contrastarla. L'attore e comico lancia un invito a cui è difficile resistere nel video "Coprity " - pubblicato in occasione della Giornata Internazionale delle energie pulite promossa dalle Nazioni Unite - e cioé quello di ridurre i propri consumi energetici in casa e quindi ridurre le emissioni di CO2 connesse alla nostra vita di tutti i giorni.

L'invito di Maccio al suo pubblico è questo: invece di accendere o alzare i riscaldamenti, copriti. E lo racconta con la sua modalità ironica, prendendo il giro il mondo della moda, proprio quel mondo che fa del consumismo una delle sue caratteristiche identificative. Il video è stato pubblicato sui canali social e web del WWF e sui profili Instagram, Facebook e TikTok dell'artista abruzzese.