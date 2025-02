Spazi urbani, Paparella: Urbano e Umano strettamente collegati

Roma, 19 feb. (askanews) - Silvia Paparella, in occasione della presentazione del libro del presidente di GBC Italia Fabrizio Capaccioli "Urbano e Umano: ripensare le città per un equilibrio tra progresso e umanità" ha sottolineato l'importanza di un approccio integrato nella pianificazione delle città moderne: "Le città del futuro non devono essere solo intelligenti dal punto di vista tecnologico, ma devono essere pensate come ecosistemi capaci di rispondere alle esigenze delle persone, della comunità e dell'ambiente. È fondamentale che le politiche urbane siano orientate alla sostenibilità e all'inclusione sociale."