Spagna, accordo fra Psoe e Junts dà luce verde a governo Sanchez

Madrid, 9 nov. (askanews) - Dopo settimane di negoziati il Psoe e gli indipendentisti catalani di Junts hanno raggiunto l'accordo di governabilità che permetterà la prossima settimana di confermare Pedro Sanchez alla guida del governo spagnolo. "L'accordo non è un accordo di investitura, è un accordo di legislatua tra due partiti, il Partito Socialista e Junts per Catalunya. Abbiamo parlato di dare stabilità alla legislatura per quattro anni" ha detto Santos Cerdan, numero tre del partito socialista.

Con un documento di quattro pagine i due partiti hanno definito la propria volontà a sostenere un governo di legislatura, in cambio di una legge di amnistia la cui discussione tuttavia spetterà al nuovo Parlamento, e di cui dunque non si ha alcun dettaglio specifico al di là del fatto che dovrà riguardare tutte le persone vincolate alla dichiarazione di indipendenza unilaterale dell'ottobre 2017.