Parigi, 15 lug. (askanews) - Uno spettacolo pirotecnico sontuoso per il 14 luglio a Parigi, nella festa nazionale francese che ricorda la presa della Bastiglia sulla Torre Eiffel, è stato ideato un gioco di fuochi concepito come un "omaggio alla capitale e ai valori dell'olimpismo". La festa è andata in scena sotto gli occhi di parigini e turisti dopo l'arrivo della fiamma olimpica nella capitale a meno di due settimane prima della cerimonia di apertura dei Giochi.