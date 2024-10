Sollievo fra gli abitanti di Saratosa, Milton risparmia centro città

Milano, 11 ott. (askanews) - C'è sollievo fra gli abitanti di Saratosa, in Florida, dopo il passaggio dell'uragano Milton che in città ha fatto meno danni di quanto si temesse.

"Siamo piuttosto sollevati qui nel centro di Sarasota. Avevamo molta paura della tempesta e dell'acqua - dice Dan Long - ma sembra che qui abbiamo avuto più che altro venti forti, penso sia decisamente meglio di quanto ci aspettassimo"

"Sono rimasta a casa perché non ero in una zona di evacuazione - racconta Donna Pickup - A tratti è stato spaventoso, so che molte persone hanno subito molti danni, ma penso che avrebbe potuto essere molto peggio. Ma eravamo già in difficoltà prima di questo uragano. Quindi continueremo a ricostruire."

C'è preoccupazione però per il futuro. "Mi sento come se le cose non miglioreranno da qui in poi, andranno solo peggio - sottolinea Javier Suarez - a causa il cambiamento climatico, abbiamo avuto due grandi uragani in solo due settimane."